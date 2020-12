En una entrevista Claudio Borghi alabó a Walter Montillo y le planteó su opinión sobre la decisión del jugador de la Universidad de Chile de dejar el fútbol luego de que culmine el actual torneo.

“Salvo que tengas planes muy especiales con tu familia, con tus hijos, no estoy de acuerdo con esta mala decisión que tomás”, le dijo el ‘Bichi’ a su compatriota.

“Yo no tengo el gusto de conocerte, de tomar un café, de compartir una charla pero si me decís ‘gordo que pensás, estoy para seguir jugando?’ Walter todavía te queda mucho…” continuó en entrevista del CDF con Montillo.

El exentrenador de Colo Colo luego le dedicó un particular elogio al volante universitario, que el 31 de enero dejará de jugar profesionalmente.

“No me quiero meter con una decisión tomada por tu familia, pero creo que sos egoísta en no poder compartir con nosotros todo ese talento que tenés, y espero que no te arrepientas. El club depende de vos, tus compañeros…Salvo que tengas proyectos que no conozco, para mi es una pena que decidas dejar de jugar”, finalizó Borghi.

La réplica de Montillo vino de inmediato. “Pasa que yo le tomo mucho valor a la palabra y cuando vine acá dije iba a ser mi ultimo club. Al no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia no me iba a sentir bien si me iba a jugar a otro lado. No hubiese podido dormir tranquilo vistiendo otra camiseta si hace 3 o 4 meses dije que este iba a ser mi último club”, explicó.

Sin embargo, el ídolo ‘azul’ reconoció que “Sí tengo proyectos a futuro pero no es que eso lo que me hizo dejar. Bueno, por la boca muere el pez dicen y ya había prometido que me iba a retirar con esta camiseta. No es una decisión fácil”.