No va más. Walter Montillo hizo oficial su decisión de colgar los botines al término de temporada.

El volante hizo un video para la redes sociales de la Universidad de Chile en el que aclaró todo lo que se ha comentado en las últimas semanas.

“Últimamente vi que se fue formando esta pelota mediática que mucho a mi no me gusta. He tomado una decisión junto a mi familia, mis amigos, mis seres más cercanos de continuar con mi contrato hasta el 31 de enero, que es para lo que vine, para intentar ayudar al club en una situación en la que no estaba bien y después voy a dar un paso al costado”, inició.

“Voy a retirarme del fútbol profesional. Como dije, quiero que esta sea mi última camiseta”, aclaró.

El querido jugador de la U, con pasos por Cruzeiro, Santos o San Lorenzo, entre otros, complementó que “Viendo todo lo que estaba pasando creo que no le hace bien a mis compañeros principalmente. Me gusta estar en los medios hablándose de futbol y no de todo este tema”.

Luego volvió a explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión, luego de que le reiteraran desde el club que necesitaban más tiempo para evaluarlo, pese a que él ya había puesto un plazo.

“Necesitaba matricular a mis hijos en la escuela y les había dado un plazo y los tuve que matricular en Argentina, porque se me cerraban los cupos allá también. No quiero que haya especulaciones porque me voy a otro club…No quiero generar polémica ni más, ya hablé con los que tenía que hablar”, añadió.

“Agradezco todas las muestras de cariño que me dan. Es momento de concentrarnos solo en lo futbolístico y yo poder disfrutar mis últimos dos meses como jugador”, dijo.

“Creo que era la mejor manera de poder desactivar un poco esto y que no se hable de más. Es un día difícil, especial para mí, para mi familia, porque son muchos años trabajando y viviendo de lo que más me gusta hacer, pero no tengo dudas de que lo que venga va a ser mejor también”, finalizó.