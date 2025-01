El presidente Cruzados, Juan Tagle, salió al paso de las declaraciones de Alfonso Parot, y desmintió la versión que entregó el ahora exjugador de Universidad Católica.

Parot confirmó este jueves que no seguirá en Universidad Católica, y en su mensaje de despedida del club hizo graves acusaciones contra la dirigencia de Cruzados.

Según el ‘Pocho’, el club le ofreció una renovación de contrato con una disminución en el sueldo y que “al momento de aceptar las condiciones ofrecidas, el club me señala, sorpresiva y unilateralmente, que la oferta ya no estaba sobre la mesa”.

Agregó que le comunicaron la “irrevocable salida”. A pocas horas de saberlo, sigo procesando el doloroso término de esta etapa, la cual se cerró, en forma y fondo, muy lejos de la manera que habría esperado”, manifestó el defensor a través de su cuenta de Instagram.

24 horas más tarde y en conversación Radio ADN, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, desmintió a Parot y aseguró que nunca se le faltó respeto.

“Estamos tranquilos por cómo actuamos, lo que dijo no se ajusta totalmente a la realidad. El cariño y reconocimiento a su carrera, formado en la UC, no va a cambiar. Le escribí después de lo que puso en sus redes, le dije que no me parecía lo que publicó”, afirmó el dirigente.

Presidente de Cruzados recibió amenazas tras bullada salida de Parot

Tagle lamentó que “la llegada de Gary (Medel) se haya visto empañada por esto”, entregó detalles de la situación de Alfonso Parot y habló lo ofrecido para su continuidad.

“Hasta ayer nunca aceptó una propuesta nuestra. Fuimos particularmente cuidadosos. Renovó su contrato en 2021, se le bajó el sueldo en 2022 por un reajuste general del plantel, tomando en cuenta los minutos jugados. En 2023 juega menos del 60% de los minutos jugados y se ajustó el contrato al 2024, con una rebaja. Tratamos de ser objetivos. En 2024 jugó poco más del 20% de los minutos y le ofrecimos un contrato por el 75% de lo que recibía. Si no fuera Alfonso, no le ofreceríamos ese sueldo”, manifestó.

Juan Tagle no se quedó ahí, sino que profundizó y desmintió que le hayan retirado la oferta de renovación al ex Rosario Central.

Explicó que José María Buljubasich -gerente deportivo de la UC- dialogó con el representante de Parot, el que insistió en que el jugador no bajaría su sueldo.

Tagle añadió que se le hizo una nueva propuesta, “donde subimos algo” ya que el interés del club era que el lateral hiciera la pretemporada.

“Ya esta semana hicimos el último intento. Nunca hubo siquiera una aceptación de nuestra oferta, sino subir lo que le planteábamos. Cuando él dice que aceptó una oferta y que se la retiramos, no es así. Su declaración nos deja dolidos, espero aclararlo con él, es bastante injusto. La propuesta estuvo dos meses y nunca la aceptó”, expresó.

Por último, el presidente de Cruzados comentó que para él han sido horas complejas tras los dichos de Parot y que incluso ha recibido amenazas.

“He recibido insultos de gente que ni siquiera espera la versión del club. He recibido amenazas a mi teléfono. Muchas veces los jugadores no son conscientes de lo que pueden provocar” comentó Juan Tagle.