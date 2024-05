Nicolás Castillo sigue en la palestra. El delantero de Universidad Católica continúa en tendencias de Redes Sociales y viralizando mensajes tras su cuestionado festejo de la victoria en el clásico universitario del Campeonato Nacional.

Recordemos que el atacante respondió a insultos de hinchas ‘azules’ con gestos obscenos, en varias ocasiones, cuando abandonaba el campo de juego. Una situación que ha despertado críticas del ‘Mundo Fútbol’ en Chile.

La acción de Castillo fue tan grotesca que su propia institución le quitó piso y emitió un comunicado, que no lo menciona directamente, pero donde se ofrecen disculpas por el comportamiento.

“Cruzados lamenta las expresiones y gestos de un jugador de nuestro plantel a la hinchada rival y ofrece las disculpas correspondientes”, dice el escrito.

Nicolás Castillo y una crítica a las disculpas por sus gestos

El hecho que Cruzados se pronunciara cuestionando su accionar no agradó al ’30’ de la institución precordillerana… y así lo hizo sentir.

En medio de una publicación del club en Instagram, donde se informa del viaje de Castillo a España por una cirugía, el delantero se sumó a las críticas de algunos hinchas por las disculpas ofrecidas.

“Aguante Castillo, bro. Yo todavía no sé por qué Cruzados no hace referencia a que los jugadores fueron agredidos con proyectiles, viendo el video se nota que por poco no le llega un proyectil a Zampedri y Aravena”, escribió un fanático. Y el ‘Nico’ contestó: “Quién sabe por qué no lo hacen, pero sí piden perdón por un gesto”, expresó con emoticones de risas.

Por otro lado, otro hincha manifestó que “¿Y por qué no denuncian que los de marquesina tiraron piedras, monedas, escupos, a la banca?”. Y Castillo se sumó con un breve, pero contundente “¿Cierto?”.

Consignar que los gestos de Nicolás Castillo fueron incluidos por Cristian Garay en su informe arbitral, por lo que se espera que el jugador sea citado al Tribunal de Penalidades y posiblemente sancionado.