Fernando Zampedri fue la gran tendencia que se tomó las redes tras el clásico disputado por Colo Colo y Universidad Católica el pasado 1 de octubre.

Para infortunio del delantero, lo que hizo noticia fue una efusiva celebración que él realizo tras enviar al lateral un balón que disputaba con Jordhy Thompson, esto, minutos antes de que los albos remontaran el partido para llevarse la victoria por 2-1 en el Estadio Monumental.

Y es que con el triunfo agónico del ‘Cacique’, la ‘ola de memes’ y las burlas al atacante no tardaron en llegar. Zampedri, consciente de ello, le restó importancia al asunto y habló puntualmente de lo sucedido.

“Es parte del fútbol, del folclore, lo tomó así. Gracias a Dios, a mí me puntúan o se habla de mí de lo que hago dentro del campo, no lo que hago afuera. Eso es muy importante”, puntualizó el atacante.

Zampedri: “Me han visto festejar 98 goles”

Para detallar su aireado festejo, el exjugador de Rosario Central señaló a Radio ADN que lo que hizo, era con el objetivo “de alentar a mis compañeros, no era faltarle el respeto a nadie, teníamos un jugador menos y quería levantar a mis compañeros”.

Y si a críticos se refiere, el ‘Toro’ sacó pecho por sus goles, los mismos que lo llevaron a renovar contrato con la UC hasta 2025 y además, lo tienen adportas de superar el récord histórico de anotadores de la institución.

“Yo festejo goles, y acá en Chile festejé 98 así que no es poco, me vieron festejar 98 goles todos los que subieron cosas ahora, así que no pasa nada. Seguramente voy a seguir festejando”, apuntó.