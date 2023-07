Una dura caída fue la que sufrió Universidad Católica en una nueva versión del Clásico Femenino ante la Universidad de Chile. Sin embargo, fuera de lo futbolístico, un lamentable hecho afectó a una jugadora de la UC.

De acuerdo con lo denunciado por la agrupación de hinchas de la ‘Franja’, llamada ‘Católica para Su Gente’, existió una agresión por parte de la hinchada de la U hacia Bárbara Koster, lateral del conjunto de San Carlos de Apoquindo.

“Fuimos testigos de como algunas jugadoras del plantel profesional debían abandonar el recinto (estadio Bicentenario de La Florida) en transporte público“, apuntan.

“En ese contexto, la jugadora Bárbara Koster esperaba en el paradero de la calle Enrique Olivares, cuando desde una micro que trasladaba hinchas de la U, fue agredida con una botella y se le impidió subir al transporte”, señalaron desde el colectivo de hinchas de Universidad Católica.

Es inaceptable todo lo que pasó ayer durante el clásico universitario del fútbol femenino.

Como era de esperarse, la situación despertó la indignación de las y los hinchas de la UC, como también, de los fanáticos del fútbol en general.

Vale mencionar que BBCL se comunicó con Bárbara Koster y con Universidad Católica, recibiendo solamente la respuesta de la futbolista, que optó por no referirse al tema.

Eso sí, quien replicó duramente la situación fue Martín Cuthbert, otrora director de Cruzados SADP entre 2021 y 2022.

“Estás super equivocada. Te pido por favor que te informes bien antes de estar haciendo fake news. Tu fuiste al estadio? Porque si no, hubiese visto el bus. La UC tuvo menos aforo porque no vendió todas las entradas disponibles a la venta. No haga ruido con mentiras“, señaló, en interpelación a la usuaria @Canela_Paz.

Horas más tarde, la rama femenina de la UC se refirió al tema, confirmando la agresión y el buen estado de su futbolista mediante un comunicado.

“Bárbara afortunadamente está bien y esperamos que este tipo de situaciones no se repitan. Nuevamente hacemos un enfático llamado a terminar con la violencia en el fútbol. Tras el partido, nuestra jugadora decidió irse con su familia, pero lamentablemente hay quienes no entienden que la rivalidad queda solo en la cancha“, reza parte el escrito.