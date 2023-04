Ariel Holan, entrenador de Universidad Católica, salió al paso de los cuestionamientos y las pifias recibidas tras la dura derrota del cuadro cruzado como local por 0-1 ante O’Higgins, en cruce por la fecha 11 del Campeonato Nacional.

Un traspié en el Estadio Santa Laura que le impidió al elenco de la franja retomar el liderato en la tabla de posiciones. Quedó en la tercera plaza con 19 puntos, a tres del líder Huachipato, y podría terminar quinto la jornada si Coquimbo Unido (19) y Cobresal (17) salen airosos hoy de sus respectivos duelos.

La UC transita por una irregularidad que preocupa y que llena de críticas a Holan. Acumula cuatro duelos seguidos sin ganar y a eso se le suma un angustioso avance en la Copa Chile frente a un modesto rival y una dura eliminación en la Copa Sudamericana.

Frente a la caída con los rancagüinos, el técnico cruzado declaró que “es un golpe duro. Teníamos las expectativas para poder ganar el partido y alcanzar la punta. No lo pudimos hacer y duele, duele mucho“.

“No fue un problema táctico y que no hayamos tenido el funcionamiento que esperábamos. Tuvimos una opción clara antes del gol de O’Higgins. Más allá de la alineación del equipo, quedó claro que cuando generamos las ocasiones no las metimos. Me voy preocupado por el funcionamiento general en algunos momentos y hay mucho que analizar”, añadió.

Además, respecto a las pifias de la hinchada y algunos gritos pidiendo su salida, el exDT de Independiente y el León señaló que “lógicamente estamos afectados por el resultado del partido. Es normal que cuando los resultados no se dan la gente esté enojada“.

Para terminar, Holan indicó que “(a veces) pega en el palo y se va fuera, y cuando toca en contra se desvía y te hacen un gol. Uno comprende que genere insatisfacción. Recibimos un buen golpe y aún no pienso en el partido que viene porque acabamos de terminar uno; después, más tranquilo, veremos cómo sigue todo esto”.

El próximo desafío de la UC será afrontar el Clásico Universitario con La U, el domingo 30 de abril. Los azules superaron el sábado a los cruzados en la tabla, son sublíderes, tras vencer por 2-1 a Everton en Viña del Mar.

Final del partido ⏱️#LosCruzados caímos por la cuenta mínima ante O'Higgins en esta Fecha 11 del #CampeonatoBetsson 2023.#ResultadoChery pic.twitter.com/yuEklvjeNh — Universidad Católica (@Cruzados) April 23, 2023