La ‘guerra’ entre el plantel de Universidad Católica y Juvenal Olmos continúa, luego de que el extécnico de La Roja respondiera con furia al mensaje de Matías Dituro.

El portero no se quedó callado ante la consulta por los dichos del hoy comentarista, quien afirmó que los jugadores cruzados estarían remando para atrás para, así, forzar la salida del entrenador Ariel Holan.

“A mi en particular sí me molesta. Sobre todo cuando lo dicen con tanta seguridad, como si estuviera dentro del camarín. Cada persona es libre de opinar lo que crea conveniente, pero debe hacerse cargo de sus dichos”, contestó el arquero y capitán de la UC.

Pero, lejos de ponerle freno a sus comentarios, ahora Olmos le contestó a Dituro enrostrándole su historia con el cuadro de ‘La Franja’.

“Primero que todo, yo también fui futbolista, señor Dituro, y también estuve en planteles y yo sí vi estas cosas. Usted no está hablando con un periodista, no está hablando con una persona que no tiene idea de fútbol, sino que está hablando con un exfutbolista y un exentrenador”, partió señalando el panelista de TNT Sports.

“Yo también fui capitán de la Católica y, cuando había un problema, salía a hablar al otro día, no cuatro días después. Me suena algo maqueteado su discurso, es como si en verdad hay un problema”, agregó Juvenal Olmos.

Juvenal Olmos manda al plantel de la UC a preocuparse del Clásico

El extécnico no se quedó ahí y, en la misma línea, arremetió contra el plantel por preocuparse más de sus palabras -en las que realizó graves acusaciones- que el duelo ante Colo Colo de este sábado.

“Se está preocupando de mí y tiene un partido con Colo Colo el sábado. Yo no sabía que era tan importante para usted y no sabía que era tan importante para ese equipo. Debiesen estar hablando de Colo Colo, de la estrategia, de de cómo ganarle, qué cosas no debemos repetir de lo que ocurrió el sábado con Colina el próximo sábado con Colo Colo”, recalcó Olmos.

“Por último, para que quede bien claro. Hay una cosa que es información, hay otra que es pelambre y hay otra cosa que es diagnóstico. Tal vez algún día usted sea entrenador y tendrá un diagnóstico de esto”, insistió el comentarista.

Para cerrar, Olmos volvió a enrostrar su currículum con Universidad Católica: “Si toda la gente que usted nombró en un club que conozco mejor que usted, porque usted dice ‘nadie’. Le cuento que yo converso con sus compañeros, converso con las divisiones inferiores. No me trate como alguien que no sabe nada del club. Yo estoy adentro, por más que esté afuera, estoy adentro de ese club y estoy en el corazón de los hinchas de la Católica”.