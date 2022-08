Ariel Holan comentó el pálido juego que tuvo Universidad Católica ante Everton de Viña del Mar, en donde a pesar de jugar con un hombre más gran parte del encuentro, no pudieron transformarlo en ventaja y terminaron igualando el partido ante los ruleteros.

Universidad Católica visitó el estadio Sausalito, para intentar quedarse con los 3 puntos ante Everton, en sus aspiraciones por instalarse en los puestos de cupos para copas internacionales. Sin embargo, eso no ocurrió, a pesar de jugar gran parte del partido con uno más, tras la expulsión de Álvaro Madrid a los 37´minutos.

Duelo ante Everton

La lluvia torrencial se hizo presente en el estadio viñamarino y se hizo sentir sobre el terreno de juego. Con un segundo tiempo intenso, los ‘ruleteros’ jugaron un buen partido a los contragolpes y con esas situaciones llegaron al gol para los dirigidos por Francisco Meneghini.

Posteriormente, la UC se volcó al ataque para lograr la igualdad, tanto que llegó tras un centro de José Pedro Fuenzalida y un cabezazo medido del nuevo refuerzo de los cruzados, Gary Kagelmacher.

A pesar de la igualdad, los de la Precordillera, no evidenciaron un buen juego y les costó llegar al arco defendido por Fernando de Paul. Esto fue replicado por el experimentado entrenador argentino, Ariel Holan, quien fue muy autocritico en la conferencia de prensa tras el empate.

En concretó, el estratega trasandino comentó: “Volvimos a cometer errores infantiles que le dimos la posibilidad al rival que estuviera en partido a pesar de estar en desventaja numérica”.

“Hay cierto nivel de error que no podemos cometer y vamos a seguir deambulando en la tabla de posiciones y en el rendimiento que es lo que más preocupa. Lo que me preocupa es que sostengamos una estructura de juego, independientemente de las circunstancias como el estado de la cancha”, expresó Holan.

También señaló que vio una evolución en su juego en los partidos previos, pero que en el encuentro ante los vestidos de Oro y Cielo, evidenciaron un mal juego. Así lo detalló el ex estratega de Independiente al mencionar que “creo que el equipo venía en ascenso y hoy es muy difícil evaluar el partido”.

“Nos faltó un poco de aplomo, no nos pudimos acomodar en la cancha, no le encontramos la vuelta. Tuvimos las mayores falencias en tomas de decisiones muy puntuales, eso no tiene que ver con la cancha sino con el orden y la disciplina del equipo”, sentenció.

Posteriormente, continuó siendo autocritico, pero no pierde la fe en que su equipo pueda remontar la adversa situación que atraviesan. “Ese tipo de errores en Primera División no se pueden cometer, tenemos que ser muy autocríticos porque queremos ser competitivos”, finalizó.

Próximo partido

El siguiente duelo para enmendar el pálido empate que obtuvieron ante Everton de Viña del Mar, será cuando enfrenten a O’Higgins de Rancagua, el próximo jueves 11 de agosto a las 20:15 horas en estadio por definirse.