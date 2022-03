Cristian Paulucci, DT de Universidad Católica, se refirió a los que han sido las últimas tres derrotas de su equipo, respondiendo a las declaraciones del Presidente de la República, Gabriel Boric, luego de la última caída ante Everton.

En conferencia de prensa, Paulucci afirmó sobre la derrota con los “ruleteros” que “tendríamos que haber sido los justos ganadores. Duele mucho por la seguidilla de derrotas, no estamos acostumbrados a eso y duele mucho por cómo perdimos el partido”.

En la misma línea, agregó que “los que estuvimos en el estadio, vimos a un equipo que en el primer tiempo nos tendríamos que haber ido 2-0 arriba, con 5 o 6 situaciones de gol claras, que pasan por la línea del área y no podemos empujar”.

“Le expulsan el hombre a Everton y otra vez nos pillan mal parados, que son los errores que queremos corregir, que venimos trabajando y al final no los corregimos”, complementó.

El estratega sostuvo que “estamos en la postura de ser humildes y de tratar de corregir lo que tengamos que corregir lo más rápido posible, y entrar en la seguridad que teníamos antes como equipo”.

En otro tema, Gabriel Boric había dicho que “el último partido con Everton fue un desastre, mas encima con una expulsión cuestionable a Everton…”. Además, le sugirió a Paulucci que “si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poquito”.

Sobre lo anterior, Paulucci aseguró que “todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más cuando se pierde, se debe tener cierto enojo como hincha. Eso nosotros lo entendemos y es lógico por la pasión”.

“Ojalá que pueda venir al estadio, porque usó un término que no me gustó, que fue ‘un desastre’. Se ve que como no viene al estadio no ve el partido”, añadió.

El DT reiteró que “nosotros tendríamos que haber sido un justo ganador, y si el partido terminaba 3 o 4-1 era un resultado totalmente lógico (…) tuvimos que haber sido ganadores por las 11 ocasiones de gol (que generamos)”.

El argentino recalcó que como el mandatario “no vino al estadio, quizás no pudo ver el resumen o todos los goles que erramos, que creamos y cómo jugamos”.

Asimismo, indicó que los comentarios del jefe de Estado “no me molestan. Más allá del cargo que tenga, es una persona que tiene todo el derecho de opinar, como opinaba antes”.

“Yo sé que en las buenas van a decir cosas muy lindas, y cuando no son tan buenas, como en estos momentos, no van a decir cosas tan lindas y todo el mundo tiene derecho a opinar”, señaló.

Paulucci sentenció que “lo respeto por eso, le deseo que tenga una muy buena gestión. Creo que tiene mucha capacidad, me gusta como es. Es hincha de Católica, hay que apoyarlo”.