Cristian Paulucci, director técnico de Universidad Católica, se refirió a las últimas dos derrotas de su equipo y a lo que han trabajado de cara al partido del sábado con Everton.

En conferencia de prensa, Paulucci afirmó que “sabemos que tenemos que mejorar en defensa. Cuando se habla de defender mejor, el primer defensor que tenemos es nuestro primer atacante, no se habla específicamente de los dos marcadores centrales”.

En este sentido, el DT señaló que Germán Lanaro sigue con inconvenientes físicos, Branco Ampuero está en duda y el argentino Nehuen Paz irá citado para el duelo con los “ruleteros”.

“Estamos trabajando diferentes formas de mejorar en esa faceta que te estoy contando, que no estuvimos bien, porque nos están convirtiendo y por los penales que hemos cometido, para tratar de achicar el margen de error”, aseguró.

El argentino sostuvo que “sabemos que somos un equipo que en algún momento vamos a convertir y tenemos que trabajar en eso, que no nos conviertan tanto como nos están convirtiendo”.

Consultado por el cuadro viñamarino, Paulucci explicó que “nosotros siempre vemos 4 o 5 partidos del rival, en este caso, como van 5 fechas, hemos visto todos los partidos de Everton, más el de anoche (contra Estudiantes)”.

“Sabemos que es un entrenador (Francisco Meneghini) que siempre nos pone las cosas difícil, que es un entrenador ofensivo, que está jugando con línea de 3, todo lo que hizo en el campeonato y lo que demostró anoche en la copa”, añadió.

El estratega recalcó que “tenemos que corregir nuestros errores, que es lo que trabajamos esta semana para achicar ese margen de error. Somos muy conscientes del daño que podemos hacer si estamos bien, y somos muy conscientes del daño que nos están haciendo en los últimos dos partidos cuando nos desenfocamos”.

“Son algunos minutos que pasamos zozobras, porque en realidad, el último partido (Cobresal), el segundo tiempo fue todo nuestro, fuimos protagonistas, tuvimos la pelota”, complementó.

Paulucci indicó que “las situaciones más claras las tuvieron ellos de contra, que ahí nos están pillando mal parados. Tenemos que corregir estas cosas, tener la claridad, la tranquilidad de que en algún momento vamos a tener nuestras situaciones de gol”.

“Este equipo (Everton) viene haciendo medianamente bien las cosas, es un equipo duro, con un entrenador que cuando estuvo en La Calera nos costó, pero le hemos ganado”, señaló.

No obstante, aclaró que “acá el tema principal es que no sabremos, para ser realista, a quiénes va a hacer jugar. El entrenador tuvo un partido anoche, tiene otro el sábado con nosotros y tiene un partido el día miércoles. Entonces, uno puede estudiar un montón de cosas, pero a veces pasa que juegan con un equipo mixto o alternativo, y ahí la cuestión cambia”.

Interrogado sobre las últimas dos derrotas, el trasandino expresó que “no me había pasado y a Católica no le pasa habitualmente perder seguido, pero en realidad es parte del fútbol. Uno no se pone contento porque pierde, al contrario, se amarga, se frustra. Pero en realidad, uno busca las soluciones”.

“Lo importante es que cuando un plantel está bien anímicamente, no hay conflictos, todo fluye como el año pasado y eso me da la tranquilidad de que sólo tenemos corregir cosas. Es cuestión de tiempo”, afirmó.

En este sentido, aseguró que “tampoco fueron pésimas, porque nos quedamos con lo malo y el partido con Palestino tranquilamente lo pudimos haber ganado, si nos cobraban ese fallo, o podríamos haber empatado”.

“El otro día (con Cobresal) también se podría haber empatado, si corregíamos cosas en la defensa, que no nos salieran de contra y estar un poquito más finos”, sentenció.