Ignacio Saavedra, mediocampista de Universidad Católica, analizó lo que será el partido de este domingo (18:00 horas) ante Palestino, en donde buscarán seguir en la cima del Campeonato Nacional.

En conferencia de prensa, Saavedra afirmó que los “árabes” son “un gran rival que se hace fuerte en La Cisterna. Tiene grandes nombres en el equipo, que ha jugado con dos sistemas y con un técnico con gran trayectoria en fútbol sudamericano (Gustavo Costas)”.

“Va a ser un rival difícil, siempre vemos las debilidades del rival y nos enfocamos en nuestras fortalezas”, complementó el volante.

En la misma línea, el jugador explicó que “es un rival complicado y muy duro. La última derrota en San Carlos fue con ellos, con Ariel (Holan). Tuvimos una muy fea derrota con Gustavo (Poyet)”.

“Pero hay que recordar que con Ariel y Gustavo ganamos en La Cisterna y empatamos con Beñat (San José). Son un rival muy duro, no va a ser nada fácil. Los dos equipos van a dar buen espectáculo, pero no me queda duda que sea donde sea que vayamos a jugar, vamos a tratar de imponer nuestro juego”, complementó.

Consultado por el nivel de la “UC” en las primeras fechas del torneo, Saavedra sostuvo que “hemos tenido más matices en cuanto al juego. Este año la Católica sigue reforzando lo que hizo el año pasado, el buen trato del balón, encontrar los espacios, y le hemos sumado matices”

Finalmente, abordó su nivel individual, indicando que “he ido de menos a más. El último partido me sentí muy bien física y técnicamente, y espero que siga siendo así”.

“Una de mis metas este año es dar ese salto de calidad para llegar a jugar a otra liga. Y me pone contento que trabajo y veo la evolución”, sentenció.