Diego Valencia, delantero de Universidad Católica, aclaró estar capacitado para tomar el lugar de centrodelantero titular de los cruzados, si es que Fernando Zampedri termina por dejar al tetracampeón del fútbol chileno.

El Internacional de Porto Alegre tendría avanzadas conversaciones para contratar al goleador argentino, que estaría muy interesado en la oferta.

Frente a una posible salida del ‘Toro’, el espigado atacante declaró en la presente jornada que “son cosas que todavía no pasan. Yo sí me siento muy preparado para ser una alternativa en todo el frente del ataque. También sabemos que Fernando es un jugador muy importante para nosotros, pero son supuestos que no se sabe si irá a pasar o no, y estamos contentos con su rendimiento. En lo personal, me siento capacitado para ser una opción”.

En cuanto a su futuro, luego que a fines de diciembre sonara la posibilidad de partir a La Liga de España, Valencia dijo que “en estos momentos soy jugador de la UC, quiero tener mi mayor foco acá. Sé que si no es ahora, puede ser en otro mercado de fichajes”

“Uno tiene la ilusión de emigrar a mejores ligas. Me gustaría, pero es algo que ve mi representante y ahora estoy enfocado en prepararme de la mejor manera para la Supercopa”, añadió.

Para terminar, el jugador de 21 años se refirió a la disputa de la Supercopa Chile ante Colo Colo, el primer apretón oficial, programado para el 23 de enero en el estadio Ester Roa de Concepción. La UC va por su cuarto trofeo en línea.

“Nos estamos preparando de muy buena manera para la Supercopa. La pretemporada va bien, algunos días estamos entrenando doble. El objetivo es ser pentacampeón y pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores”, sentenció.