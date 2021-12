Desde el Palmeiras informaron la razón por la cual desistieron de contratar a Valber Huerta, que tras hacerse los exámenes no pudo fichar por el 'Verdao'.

La dirigencia del Palmeiras explicó en detalle las razones de no concretar el fichaje del defensor central chileno Valber Huerta, luego que el jugador no pasara con éxito los exámenes médicos realizados en Sao Paulo.

El ex Universidad de Chile, Colo Colo y Huachipato, de 28 años, no aprobó las pruebas en el ‘Verdao’ por un problema en una de sus rodillas, por lo que no pudo convertirse en compañero de su compatriota Benjamín Kuscevic. Así, seguirá en Universidad Católica.

Osório Furlan Júnior, uno de los miembros del Consejo Delibertativo del ‘Verdao’, explicó el por qué la tienda paulista desistió finalmente de contratar a Huerta.

“El cuerpo médico del club nos comunicó que el chileno no había pasado los exámenes. Según los que no dijeron tiene una artrosis en una de las rodillas. En ese sentido, la contratación no se produjo porque nuestros médicos detectaron una posible futura lesión”, indicó en diálogo con La Tercera.

“Palmeiras tiene la mejor tecnología de Latinoamérica y nuestros profesionales tienen las herramientas correctas para detectar futuros problemas físicos de los jugadores. Eso fue lo que diagnosticaron a Huerta y en base a esa información se tomó la decisión. Ya no hay opciones de reactivar la operación. Es definitivo”, agregó.

Para finalizar, Furlan Júnior lamentó no poder concretar el fichaje del flamante tetracampeón con la UC. “Es una lástima, porque el equipo necesitaba un zaguero izquierdo y el jugador de Universidad Católica cumplía con las características. Es un futbolista que el club seguía hace mucho”, sentenció.