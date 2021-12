Este sábado, el entrenador de Universidad Católica, Cristián Paulucci, calificó como un sueño lo vivido en el mando técnico del elenco ‘cruzado’, luego de alcanzar el tetracampeonato del fútbol chileno con una clara victoria por 3-0 sobre Everton en Viña del Mar.

El estratega de origen argentino debió tomar un fierro caliente tras de la salida de Gustavo Poyet, pero con un gran manejo táctico y de grupo alcanzó 13 triunfos y una sola derrota para terminar con el plantel gritando campeón por cuarta vez consecutiva.

Tras el pitazo final en el Estadio Sausalito, el trasandino declaró: “Estoy muy contento. Quise siempre hacer lo mejor con quienes trabajé en mi formación. No me olvido de Gustavo Poyet y le mando un gran saludo, las cosas del fútbol son así. No me puedo olvidar de lo que hizo porque sería un acto de cobardía de mi parte”.

“Quiero agradecer a todos, mi familia y los que siempre me apoyaron. Esto es soñado, un plantel increíble, un club de primera. Este es un club modelo, demostramos que éramos capaces de lograr este histórico momento”, agregó.

Para concluir, y ante la posibilidad de seguir en el banco de la ‘UC’ durante la temporada 2022, Paulucci apuntó que “del futuro no sé. Ahora quiero disfrutar, pensar en esto, disfrutar con todos los que hicieron un trabajo notable. Este club es muy grande”.

Universidad Católica se convirtió en el primer club del balompié chileno en lograr un tetracampeonato en torneos anuales.