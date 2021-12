El defensor de Universidad Católica, Alfonso Parot, mostró su felicidad luego de que se terminara el partido ante Everton, en el que los ‘cruzados’ vencieron por 3-0 y se transformaron en tetracampeones del fútbol chileno.

En entrevista con la transmisión oficial el defensor reconoció que está “Feliz por todo lo individual y colectivo, teníamos una dura tarea, nos costó mucho y estamos muy contentos. Nos merecíamos este campeonato, se habló mucho de que no lo merecíamos y creo que hoy somos justos campeones”.

Además, también se refirió a Cristián Paulucci, entrenador que tomó el equipo luego de la salida de Gustavo Poyet y que perdió solo un partido.

“Nos descomprimió mucho, un tipo que estuvo 4 años, nos conocía a todos, sabe llevar al jugador. Nos volvió a dar ese protagonismo juego a juego. Volvimos a jugar como estábamos acostumbrados y para lo que se armó el equipo”, explicó.

Justamente uno de los que subió su nivel con la llegada de Paulucci a la banca fue Parot, que hasta fue protagonista en el arco rival.

“Me dijo que estuviera tranquilo, que me iba a bancar que me conocía, que era un gran jugador. A mí me llevo a Huachipato en 2016, busque una revancha, me fue bien…”, contó el defensor surgido de las divisiones inferiores de la UC.