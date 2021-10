El entrenador de Universidad Católica, Cristian Paulucci, evitó apuntar sobre los errores de su escuadra en la derrota por 2-1 ante Colo Colo, en el Estadio Monumental, y aclaró que los albos tienen “gran mérito” en lo ocurrido esta tarde en Macul.

El ‘cacique’ llegó con la victoria a 55 puntos y se consolida en lo más alto de la clasificación, mientras que la UC cortó una larga racha de triunfos y se quedó con 50 unidades en la segunda plaza.

“Creo que se sintió un poco el partido con Wanderers más allá de la dinámica que tiene Colo Colo. Salimos el segundo tiempo a intentar hacer cosas parecidas a las del primer tiempo. Nos fueron empujando con ímpetu más que con fútbol y pasó lo que ustedes vieron al final”, indicó el estratega.

Incluso, el otrora ayudante técnico de Gustavo Quinteros, Ariel Holan y Gustavo Poyet en la UC señaló que “tiene gran mérito Colo Colo, nosotros nos replegamos, quisimos salir de contra y no tuvimos la claridad suficiente para lograrlo. No pudimos jugar el juego posicional que hacemos. Colo Colo con ímpetu fue en busca del empate más allá de que había errado el penal y sobre el final se quedó con esa jugada. Nosotros sentimos un poco el cansancio pero no es excusa, es un enorme mérito de Colo Colo”.

“El rival hizo un poco mejor las cosas en el segundo tiempo y sin tener tantas opciones de gol se llevaron el partido”, complementó.

Respecto a cómo está el camarín tras el traspié en Pedrero, Paulucci dijo que “el ánimo es como cuando uno pierde el clásico, al igual que cuando uno pierde un partido no tan importante, es malo. Perdimos un partido importante, pero vamos a dar pelea para ganar el campeonato”.

“Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros, tratar de ganar los seis partidos que quedan y ver qué pasa con Colo Colo”, sentenció.