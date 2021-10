El capitán de Universidad Católica, José Pedro Fuenzalida, tuvo su minuto de furia con el árbitro Roberto Tobar y el videoarbitraje, en la victoria cruzada sobre Santiago Wanderers.

Recordemos que el juez expulsó a Germán Lanaro y Fernando Zampedri, situaciones cuestionables que generaron la furia del plantel de la UC, sobre todo de ‘chapita’.

“La Otra Cámara” de TNT Sports captó esos momentos, donde se le puede ver a un Fuenzalida descontrolado tras la expulsión de Lanaro.

Ya en la segunda mitad, tras la doble amarilla a Zampedri, el capitán se acercó al videoarbitraje a pedirles que revisaran la jugada.

“¿Por qué no la revisa? ¿Por qué les molesta tanto? Mírame…”, le dijo al asistente.

Al no obtener respuesta, ‘chapa’ le hizo una particular invitación antes de retirarse: “juguémoslo acá (indicando la cancha), no aquí (en la zona de VAR)”.