El presidente de Cruzados Juan Tagle se refirió este martes a la posibilidad del retorno de Gary Medel al equipo de la precordillera.

En un evento en el que el club anunció un convenio de socio deportivo con la municipalidad de Renca, Tagle respondió algunas preguntas vinculadas al primer equipo y los refuerzos que podrían llegar.

En ese sentido, consultado por la situación de Gary Medel y un eventual regreso, aclaró que “Con Gary (Medel) siempre hay conversación. Yo me he contactado con él y su representante, y la intención que tiene es de seguir en Europa, pero él sabe que si quiere venir no habrá ninguna traba de nuestra parte”, según replica Redgol.

Además, respaldó el trabajo de Gustavo Poyet al mando del primer equipo cruzado y advirtió que podrían llegar caras nuevas.

“Hay una posibilidad de tener refuerzos, pero no está definido. Hay conversaciones, estamos contentos con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico así lo entiende. Si existe una posibilidad de alguien que venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo analizaremos”, complementó.

La Universidad Católica debe enfrentar este domingo su partido válido por la decimosexta fecha del campeonato nacional en el estadio CAP de Talcahuano ante Huachipato.