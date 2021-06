La Conmebol dio a conocer este miércoles las fechas y horarios de los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores 2021, incluyendo la llave entre Universidad Católica y Palmeiras.

El cuadro cruzado recibirá a los brasileños el miércoles 14 de julio en el Estadio Nacional. Posteriormente visitará al ‘Verdao’ el día 21 del mismo mes en el Allianz Parque de Sao Paulo.

Programación Octavos de Final Ida de la Copa Libertadores:

Martes 13 de Julio:

18:15 horas – Boca Juniors vs Atlético Mineiro.

18:15 horas – Cerro Porteño vs Fluminense.

20:30 horas – Sao Paulo vs Racing.

Miércoles 14 de julio:

18:15 horas – Vélez Sarsfield vs Barcelona.

18:15 horas – Universidad Católica vs Palmeiras.

20:30 horas – River Plate vs Argentinos Juniors.

20:30 horas – Defensa y Justicia vs Flamengo.

Jueves 15 de julio:

20:30 horas – Olimpia vs Internacional de Porto Alegre.

Programación Octavos de Final Vuelta de la Copa Libertadores:

Martes 20 de Julio:

18:15 horas – Atlético Mineiro vs Boca Juniors.

18:15 horas – Fluminense vs Cerro Porteño.

20:30 horas – Racing vs Sao Paulo.

Miércoles 21 de julio:

18:15 horas – Barcelona vs Vélez Sarsfield.

18:15 horas – Palmeiras vs Universidad Católica.

20:30 horas – Argentinos Juniors. vs River Plate.

20:30 horas – Flamengo vs Defensa y Justicia.

Jueves 22 de julio:

20:30 horas – Internacional de Porto Alegre vs Olimpia.