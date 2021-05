Este lunes desde la ANFP publicaron el informe del árbitro Felipe González, que fue el juez principal en el partido entre la Unión Española y la Universidad Católica el sábado pasado y que terminó, nuevamente, con Diego Poyet expulsado.

El informe se dio a conocer justo el día que la Conmebol reveló que el hijo del entrenador fue sancionado con un partido y 1.500 dólares americanos por “conducta antideportiva” en la victoria ante Nacional de Uruguay luego de que escondiera un balón.

En el informe de Felipe González sobre el partido de este sábado, se detalla que en primera instancia, “El señor Gustavo Poyet técnico de Universidad Católica es amonestado por mostrar desaprobación con palabras y acciones cobros referiles. Minuto 74”.

Minutos más tarde, vendría la expulsión al analista.

“El señor Diego Poyet, analista del club Universidad Católica es expulsado de la banca técnica por emplear lenguaje insultante y ofensivo. Cito textual ‘ Oye, dan cinco minutos y nos comemos los mocos todo el partido’. Esto, es escuchado e informado por mi asistente número uno, en el minuto 90+2”, detalla.

Por ahora, Diego Poyet espera la evaluación de su caso en el Tribunal de Disciplina. En tanto, Gustavo, según contó tras el partido, evalúa una denuncia contra Juan Serrano, el línea.

“Creo que el linier tiene que tener un poquito de cuidado. Nos dijo: ‘tú vienes de afuera, no me vengas a decir lo que tenemos que hacer’. Mi hijo se refería a nuestros jugadores. ‘Nos comemos lo mocos’ dijo tres veces. Si sabe un poquito de español, no sé si en Chile se habla español u otra idioma, pero lo tendría que haber entendido, pero él quería echar a alguien, porque estaba como protagonista y lo voy a hacer protagonista. Posiblemente haga una denuncia en su contra por discriminación contra nosotros”, dijo.