Indignado con el arbitraje de Ángelo Hermosilla. Así se mostró el volante de Universidad Católica, Luciano Aued, tras el empate 2 a 2 con Audax Italiano.

En el elenco ‘cruzado’ quedó dando vueltas de manera especial el segundo tanto de los itálicos, el que se origina con un contragolpe luego de un penal no cobrado -ni revisado- sobre Edson Puch.

Al término del juego el cuadro precordillerano fue furioso a reclamarle al juez central su cometido. Aued, en tanto, aprovechó la cámara del CDF para su descargo: “Da bronca. Siempre van al VAR a verlos y en este caso no fue ninguna vez”, afirmó.

“Es preferible que dirijan de arriba y que acá no haya nadie porque si no va a chequear lo que le están diciendo, es difícil. No sé con qué criterio dirige“, agregó el trasandino.

‘Luli’, visiblemente molesto, hizo hincapié en que “quieren desenfocarnos, quieren sacarnos del eje y muchas veces lo logran. Hoy se vio que los dos estábamos reclamando, eso quiere decir que el arbitraje fue muy malo”.

Aued lamentó la igualdad que no les permitió tomar mayor distancia de sus perseguidores, y hasta admitió que en La Florida “por momentos fuimos claros y por momentos nos costó”.

Consignemos que la UC mantiene su liderato con 48 puntos, tres más que su escolta Unión La Calera que tiene un partido disputado menos.