La Roja Sub 20 no pudo capitalizar sus oportunidades y cayó 3-0 ante Brasil en el Sudamericano Sub 20 de Venezuela 2025. A pesar de las chances de Damián Pizarro y Juan Francisco Rossel, Chile no logró concretar, y una vez agotada la energía en el segundo tiempo, Brasil tomó ventaja con un gol de Deivid Washington. La expulsión de Iván Román complicó a Chile, que finalmente recibió los tantos de Pedrinho y Ricardo Mathias. Con solo un punto en cinco partidos, la Roja concluyó su participación y deberá mejorar para el Mundial juvenil que se realizará en nuestro país desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.