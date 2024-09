Una de las tantas sorpresas de la nómina del argentino Ricardo Gareca de cara a la doble fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, donde la Selección Chilena enfrenta a Brasil y Colombia, fue el llamado del joven guardameta Vicente Reyes y la marginación de Gabriel Arias, quien fue el guardián de la portería nacional en los últimos tres partidos oficiales de La Roja.

Pese a que todo apunta a que el titular de estos próximos dos encuentros será el colocolino Brayan Cortés, llama la atención la irrupción del jugador que milita a préstamo en el Cambridge United (pertenece al Norwich City), elenco de la tercera categoría de Inglaterra, y quien no atraviesa un buen momento en tierras británicas.

Este sábado, el cuadro del chileno-estadounidense volvió a sumar una derrota en la Football League One tras caer por 2-0 frente al Lincoln City. Un resultado que lo hunde en el último lugar de la clasificación con apenas un punto y con un Reyes que, luego de ocho fechas disputadas, ha recibido 15 goles en contra.

Unos preocupantes números que están muy por debajo de los del golero de Racing Club y de Gabriel Castellón, líder del Campeonato Nacional con Universidad de Chile, y quien no fue considerado por el ‘Tigre’.

“Nosotros los vemos como hombres y vamos a salir a jugar con lo que nosotros consideremos mejor. Estamos totalmente convencidos de los jugadores que hemos convocado”, fueron una de las frases de Gareca tras ser consultado por la sorpresiva convocatoria de futbolistas.

Cabe consignar que, si bien Reyes no ha disputado ningún partido con la selección adulta, el portero de 20 años ya tiene experiencia defendiendo los colores del ‘Equipo de Todos’, luego de asumir la capitanía de ‘La Roja’ sub-23 en el Preolímpico de Venezuela y haber sido titular en categorías inferiores.

