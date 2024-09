Con la obligación de ganar, La Roja saltará a la cancha el martes 10 de septiembre ante Bolivia y previo al duelo, Ricardo Gareca desnudó el actual momento del combinado nacional en un complejo escenario, donde la victoria es de suma urgencia.

Pese a la presión que aquello significa, el DT señaló que tanto él y sus pupilos están conscientes del actual contexto, pero que, a la vez, “es importante ganar por ser locales”.

“La urgencia hace que se magnifique todo y es una realidad. Es el primer partido que dirigí en eliminatorias, que es lo que nos interesa a todos. No es una excusa”, apuntó.

En esa línea, Ricardo Gareca dejó en claro que la Selección Chilena siempre saldrá a buscar un resultado, sea cual sea la circunstancia y además, dejando atrás la huella de la Generación Dorada en el plantel.

“Es un grupo que se está conformando. Nos guste o no, Chile está en un proceso. Hubo muchos que jugaron su primer partido de este nivel en River. Lo he hecho antes, lo haré ahora. Nos sobra confianza en los muchachos, no tengo problema en convocar o poner de titular a alguien sin experiencia, están preparados y buscan esa oportunidad”, aseguró el entrenador.

Cabe recordar que el duelo entre La Roja y Bolivia, válido por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, se disputará desde las 18:00 horas del martes 10 de septiembre.