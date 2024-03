Un grupo de hinchas de La Roja le hizo la ‘cruz’ y destrozó a Pato Yáñez, exseleccionado chileno y actual comentarista deportivo, en las Redes Sociales.

Todo a raíz de los dichos de Yáñez, quien cuestionó los méritos de Eduardo Vargas para ser convocado al ‘Equipo de Todos’ y hasta festinó diciendo al aire en Radio Agricultura que “llámate al Chupete Suazo, entonces, puede ser más efectivo”.

La ironía de Yáñez no fue perdonada por los fanáticos, que arremetieron contra el exjugador justamente porque Vargas anotó la apertura de la cuenta en el triunfo nacional contra Albania.

‘Turboman’ aprovechó un pivoteo de Víctor Dávila y sacó un derechazo notable que sorprendió al portero rival.

“Que se jubile ese Pato”, “Pato Yañez, trágate tus comentarios sobre Vargas”, “Bueno es Pato Yañez, no se le puede pedir mucho también”, “Pato Yáñez pal pato Yáñez!!” y “Que alguien le avise a Pato Yañez que Vargas hizo un gol…”, fueron algunas de las reacciones.

Chile ahora piensa en Francia, su desafío del próximo martes en Marsella desde las 17:00 horas.

Me pone contento el gol de Eduardo Vargas, pero honestamente me pone más contento que el gol sirva para cerrarle el hocico especialmente al guatón traidor del Pato Yánez.

Me pone contento el gol de Eduardo Vargas, pero honestamente me pone más contento que el gol sirva para cerrarle el hocico especialmente al guatón traidor del Pato Yánez.

tenía que volver edu vargas para que volviera el gol, pato yañez guaton qlo antifutbol chupalo

Ex futbolistas que vivieron años dentro de un cancha y no saben cómo medir a los delanteros. Bueno es Pato Yañez, no se le puede pedir mucho también https://t.co/KgIZl2mn4X

— A. Lemus (@AlexLemusQ) March 22, 2024