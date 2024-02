El argentino Ricardo Gareca ya se encuentra trabajando en Juan Pinto Durán para cambiarle la cara a la Selección Chilena y dejar atrás los malos resultados que aquejan al ‘Equipo de Todos’ desde hace años. En medio de sus labores, el entrenador se ha dado espacio para dar a conocer a los hinchas su filosofía y principales ideas respecto de este nuevo desafío.

En ese sentido, el ‘Tigre’ conversó con El Mercurio, donde aseguró que la calidad de los jugadores nacionales fue clave para aceptar la propuesta de la ANFP y también para cumplir los objetivos trazados de cara a la Copa América 2024 y las Clasificatorias para el Mundial de 2026.

“Chile tiene una selección muy importante con la que se pueden lograr todos los objetivos que nos podamos trazar… Cuento con jugadores importantes, de todo nivel; jóvenes y de experiencia. Entonces eso nos hizo pensar seriamente en esta posibilidad”, apuntó el DT.

Pese a que el deseo de la gran mayoría de los hinchas de ‘La Roja’ es quitarle presión a los cracks de la ‘Generación Dorada’ y comenzar a formar una nueva camada de jugadores, Gareca fue claro respecto de la importancia que podrían tener los históricos.

“Necesitamos resolver cada partido de las Eliminatorias… Y dentro de los sudamericanos no puedo cerrarle las puertas a nadie, porque en un jugador que conoce el medio, que es totalmente diferente al del Mundial, a lo mejor encuentro la solución ahí”, explicó.

Sobre la jineta de capitán de la Selección Chilena, el ‘Tigre’ optó por no entrar en polémicas y aseguró que sigue contando con Claudio Bravo y Gary Medel: “No les voy a quitar la capitanía, porque se lo ganaron históricamente. Ahora, si no están en la convocatoria me toca elegir a un capitán, pero no vine predispuesto a no contar con ningún jugador”.