En Perú siguen las repercusiones luego de que Ricardo Gareca firmara por la Selección chilena y, una de las más comentadas, ha sido la reacción del exarquero Francisco Bazán.

El hoy comentarista de TV dijo sentirse traicionado por el ‘Tigre’, quien dirigió por 8 años al combinado del vecino país, y aseguró que no le desea ningún bien al nuevo estratega de La Roja.

“Tengo que ser realista y fijarme en este momento de Perú. En las Eliminatorias somos últimos y Chile está octavo. Entonces no puedo desearle, por ningún lugar, ni futbolístico ni en esta estúpida rivalidad histórica, que a Gareca le vaya bien con Chile. Créanme, por ningún lugar deseo que a Gareca le vaya bien con Chile”, dijo ‘Paco’, en entrevista en ESPN.

“Algunos sujetos en Perú han dicho que le vaya bien menos contra Perú, esos son las ‘viudas de Gareca’ o los ‘Gareca Lovers’. Pero si a Chile le va bien, me quita a mi una posibilidad de ir al Mundial. Somos rivales directos”, insistió el otrora portero de La Bicolor.

Luego, Bazán remarcó que “Gareca fue muy importante, fue el único gestor de las dos campañas que casi nos llevan a dos mundiales. Su mensaje asertivo y positivo generó expectativas y esperanzas de algo que parecía imposible”.

“Yo tengo que confesar que fui un ‘Gareca Lover’, pero ya no. Me siento traicionado por él, siento que Gareca pudo no haber dirigido a Chile. Sigo sin entender por qué a Chile, porque no es un tema económico”, complementó el hoy comentarista peruano.

En la misma línea, Bazán destacó que “creo que Ricardo tiene esa habilidad de comprometer a un país con su mensaje. Es un gran vendedor de esperanza y, a veces, con Selecciones como la nuestra, eso es más importante que el fútbol”.

“Él generó un estado de ánimo distinto al desastre de liga peruana y los equipos en copas internacionales. Fue una burbuja que se pinchó con la no clasificación a Qatar 2022 y con las malas maniobras del impresentable presidente de Federación, que es Agustín Lozano, el gran responsable de que Ricardo Gareca nos haya traicionado”, concluyó el exarquero peruano.