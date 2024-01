El nuevo DT de La Roja, Ricardo Gareca, dialogó con los canales oficiales de la Selección Chilena y también con los medios comunicación presentes en el Hotel InterContinental de Santiago, donde aprovechó de abordar la situación particular de Alexis Sánchez.

Consultado sobre la situación del ‘Niño Maravilla’ como suplente y quinto delantero en el Inter de Milán, en primer lugar, el estratega contestó claramente que no puntualizaría en un solo jugador, pero sí en sus intereses como estratega.

“Esencialmente, me interesa la vigencia, la continuidad y el gusto mío en particular. Todas esas cosas quiero que las empiecen a considerar”, dijo.

Abordando el panorama del goleador histórico de La Roja en Italia, donde sufre con la suplencia bajo el mandato de Simone Inzaghi, Ricardo Gareca opinó que, “a lo mejor es una decisión del entrenador que no lo pone, yo no me voy a poner a exigirle al entrenador“.

Sin embargo, en el ámbito de Selección, el nuevo estratega del equipo nacional dejó entrever que los llamados para Alexis Sánchez siempre estarán, tal como mencionó anteriormente, determinados por su propio criterio.

“Si el jugador se prepara, es consciente y no solo se prepara para jugar en su equipo, sino también, para un futuro llamado en la Selección, entonces es un jugador que empieza a tener posibilidades dentro de lo que nosotros evaluamos”, sentenció el ex DT de Perú.