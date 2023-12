El entrenador de la Selección Chilena aseguró que la ANFP "no está en condiciones de ponerme ningún objetivo".

La Selección Chilena sub-23 y su entrenador Nicolás Córdova se preparan para afrontar el Preolímpico Sudamericano, que entrega boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

En rueda de prensa, el estratega interino del ‘Equipo de Todos’ -tras la salida del argentino Eduardo Berizzo- dio a conocer sus objetivos de cara a la competición y aclaró que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no está en posición de exigirle la clasificación.

“Sería una locura que la federación, en este momento y dadas las circunstancias de como se planteó mi llegada a la sub-23, se pusiera como único objetivo clasificar a los Juegos Olímpicos, porque claramente no ha existido el proceso que han tenido otras selecciones. Eso no quita que nosotros vamos a ir a competir para tratar de clasificar”, aclaró de entrada el exfutbolista de Colo Colo y Palestino.

En la misma línea, agregó: “La exigencia no puede ser esa porque, primero que todo, yo no vine a eso, no vine a dirigir la sub-23. Vine a dirigir el proceso de las juveniles, de la sub-20 hacia abajo. Esto es una emergencia, al igual que lo que ocurrió ante Ecuador”.

Por su parte, Córdova reconoció que buscará salir a ganar cada partido del Preolímpico y que, independiente de desmarcarse de la presión, los boletos para París 2024 pueden ser una realidad.

“El objetivo va a ser competir de la mejor manera posible, pero es algo que yo me impuse. La ANFP hoy día no creo que esté en condiciones de ponerme ningún objetivo”, reconoció.

A pesar de sus declaraciones, el DT agradeció la oportunidad que le ha brindado la ANFP para asumir este tipo de desafíos, junto con la selección adulta.

“Me siento muy preparado en todos los contextos, ha sido muy lindo lo que me ha tocado vivir, pero no es que quiero salir de esta situación, quiero dejar las cosas claras para que después no se preste para malos entendidos”, cerró.