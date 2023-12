Pablo Milad, presidente de la ANFP, se refirió la noche del miércoles a la búsqueda del nuevo entrenador de La Roja, luego de la salida de Eduardo Berizzo en noviembre y el posterior interinato de Nicolás Córdova.

Uno de los nombres que suena con fuerza es el de Gustavo Quinteros, DT de Colo Colo, quien en las últimas horas dejó dudas sobre su futuro en el ‘Cacique’: “No vendría mal parar un poco, tomarse unas vacaciones, disfrutar a la familia”, dijo tras la corona alba en la Copa Chile.

Milad siguió de cerca la final entre el cuadro albo y Magallanes, en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique, y se refirió a la opción que Quinteros se convierta en el sucesor oficial del ‘Toto’ en el ‘Equipo de Todos’.

“No tenemos dentro de la nómina a Gustavo Quinteros, pero no lo hemos descartado tampoco. Estamos dispuestos a conversar con todos. No está en la nómina inicial, pero tenemos una reunión que se van a incorporar nuevos técnicos a la evaluación”, indicó.

Recordar que el estratega del ‘popular’ tiene experiencia al frente de selecciones al dirigir a Bolivia (2011-2012) y Ecuador (2015-2017).

“Los plazos están establecidos. Estamos trabajando sin prisas, pero sin pausas. Eso significa que ya vamos a empezar las entrevistas con los técnicos que están preseleccionados. Todavía no hay una terna, son un número significativo de técnicos de buen nivel, han tenido muy buenos resultados”, apuntó.

Otro de los nombres que aparece con grandes opciones de calzarse el buzo del combinado nacional es el argentino Ricardo Gareca. Milad también habló del ‘Tigre’, exseleccionador de Perú.

“Es uno de los candidatos por los pergaminos, por la experiencia en Clasificatorias y de conocimiento del fútbol sudamericano. También hay técnicos chilenos, no hemos descartado a nadie”, dijo.

“Dentro de ellos están los técnicos que han tenido selecciones. Eso es importante también desde el punto de vista de la experiencia”, sentenció.