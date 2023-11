Felipe Loyola, crack de Huachipato y uno de los jóvenes valores de La Roja, se refirió a la salida de Eduardo Berizzo del banco del seleccionado nacional y deslizó una feroz crítica al hincha del ‘Equipo de Todos’.

El central de 23 años, que también las oficia de mediocampista, cobró protagonismo en el combinado con el ‘Toto’ al frente. Finalmente, el otrora ayudante de Bielsa dejó su cargo en La Roja el 16 de noviembre tras el opaco 0-0 con Paraguay por Clasificatorias.

A la hora de referirse a Berizzo, Loyola declaró a ESPN F Show que “mi relación con el profe era muy buena, desde que me nominó a los microciclos, decía que fui un descubrimiento para el fútbol chileno. Me veía bien, me decía que siguiera de esa manera”.

“La verdad fuimos haciendo una relación muy buena, el profe Eduardo era muy cercano a nosotros, trabajamos muy bien y confiamos mucho en lo que veníamos haciendo, como persona es un 7”, agregó.

Además, el jugador que debutó oficialmente el 17 de octubre pasado con el seleccionado admitió que la renuncia del DT campeón con O’Higgins en 2013 lo tomó por sorpresa.

“Lamentablemente no se pudo ver reflejado su trabajo en la selección adulta y fue lamentable su salida, muy pocos lo esperábamos y nos pilló de sorpresa, pero fue entendible por la manera en que se le trataba en el estadio”, señaló.

Para terminar, Loyola esbozó una dura crítica al hincha del ‘Equipo de Todos’ por su comportamiento hacia Eduardo Berizzo, que dirigió 16 encuentros acumulando cuatro triunfos (apenas uno oficial y tres amistosos, entre ellos Cuba y República Dominicana), siete caídas y cinco empates (38% de rendimiento).

“En los Panamericanos lo abucheaban, le gritaban cosas y nosotros lo sentíamos, no nos explicábamos por qué si nos iba bien ese afán del hincha chileno de criticar en vez de apoyar lo bueno que se estaba haciendo”, sentenció.