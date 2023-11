Elogió la chance para Nicolás Córdova. Dante Poli, exfutbolista y en la actualidad comentarista de ESPN, valoró la designación del interinato de La Roja de cara al pleito del martes con Ecuador.

Es más, Poli no se guardó nada y catalogó la ocasión al ‘Nico’ y su staff como “un interinato de lujo”.

“Yo creo, sinceramente, que en medio de una etapa de crisis, es un interinato de lujo”, expresó al aire en ESPNF360.

“Encuentro que Nico Córdova tiene la capacidad y conocimiento, excepcional. Ha absorbido un montón de conocimiento, algo muy teórico por ahora”, agregó.

En relación a esto último, Poli ejemplificó con casos como Lionel Scaloni, en Argentina, y detalló que “pasa que en general tendemos a que como no tienes experiencia, no lo consideramos, y no ponemos en balanza el conocimiento adquirido”.

Finalmente, en cuanto a lo que se puede esperar de La Roja con Córdova en Quito, Poli sostuvo que “en general (futbolísticamente) tiende a ser atrevido”, resaltando que “desde la estrategia, la planificación, hay una base importante y el equipo puede ser competitivo pese a todos los problemas que tiene”.