Ad portas de una nueva doble jornada de las Clasificatorias de la Conmebol, La Roja palpita lo que será los encuentros frente a Paraguay en casa y ante Ecuador de visita, dos duros rivales que podrían enfrentar al combinado nacional sin sus principales referentes; Miguel Almirón y Enner Valencia.

Y es que ambas figuras sufrieron problemas musculares que les obligaron a abandonar el terreno de juego en sus respectivos partidos con sus clubes, previo a la fecha internacional.

Este sábado, en la derrota del Newcastle a manos del Bournemouth (2-0), Almirón debió dejar la cancha apenas a los 31 minutos, luego de evidenciar claros signos de dolor y gestos de impotencia.

Tras finalizar el encuentro, el entrenador de las ‘Urracas’, Eddie Howe, aclaró en zona mixta que el habilidoso volante sufrió “un problema en el tendón de la corva” y señaló que espera que no sea grave.

Sin embargo, el periodista paraguayo Robert Rojas, que cubre la Premier League con ESPN, dio detalles de la lesión que sacaría a Almirón del duelo frente al ‘Equipo de Todos’.

“La lesión de Miguel Almirón es una distensión muscular. No es grave, pero será suficiente para que se pierda los últimos partidos de clasificación para el Mundial de 2023 de Paraguay contra Chile y Colombia la próxima semana. Próximamente debería ser oficial por parte de la Federación Paraguaya”, dio a conocer el comunicador en redes sociales.

Por su parte, la situación de Enner Valencia no es distinta. El delantero debió abandonar el campo en camilla por un golpe a los 62 minutos, en la dura derrota de Internacional frente a Palmeiras.

El goleador de la Selección Ecuatoriana evidenció su frustración mientras era retirado del terreno de juego y su panorama no parece nada alentador, a falta de un comunicado oficial dando a conocer el parte médico del jugador.

