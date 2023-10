Restan solo minutos para el arranque de la cuarta fecha de las Eliminatorias en donde La Roja deberá visitar el estadio de Maturín para enfrentar a Venezuela.

El clima es totalmente adverso para Chile en el estado de Monagas, debido a que se espera un lleno total de hinchas de la ‘Vino Tinto’ en el recinto.

Sin embargo, La Roja va con todo en busca de los 3 puntos para seguir escalando en la tabla general de las Eliminatorias.

No obstante, existe una sorpresa en la alineación de Eduardo Berizzo que tiene inquietos a los hinchas nacionales, luego de que el trasandino coloque desde el arranque a Felipe Loyola, joven jugador que representa los colores de Huachipato en el Campeonato Nacional.

Para muchos seguidores, Loyola es un desconocido y su titularidad asusta, mientras que otros llaman a confiar en lo que pueda hacer el jugador que junto a los ‘acereros’ han encadenado una buena temporada la competencia chilena.

Es por eso que en X (anterior Twitter), las opiniones están divididas ya que algunos detallan que “a Loyola lo he visto en Huachipato y juega bien”, “bastante polémica la decisión de sentar a Matías Fernández para colocar a Felipe Loyola, pero no hay más nada, toca confiar”, mientras que otros sentencian: “Me van a tener que explicar quien es Loyola”.

Lo cierto es que el propio jugador es quien está llamado a confirmar el apoyo o el rechazo a su titularidad cuando el árbitro del partido pite el inicio del encuentro en Venezuela.

Bastante polémica la decisión de sentar a Matías Fernández para colocar a Felipe Loyola, pero no hay más nada, toca confiar.

Jugo mal los minutos que le tocaron, ahora Loyola lo he visto en huachipato y juega bien

Me alegra realmente lo que esta viviendo Felipe Loyola. Es de esas historias de futbolistas a los que solo podi desearle el bien.

Felipe Loyola ya Sido una de las revelaciones de Huachipato este año lleva 3 goles está segunda rueda y es una de la piezas claves en su club , le marcó a las z en el monumental y estaba nominado en la sub 23 de los juegos panamericanos , defiende más que Fernández

No me lo esperaba, el vikingo #FelipeLoyola va de entrada. Vamos con todo Pipe. #Clasificatorias2026 #VEN 🇻🇪 vs #CHI @LaRoja

— Soy del 38% y no soy comunista🌳 (@el_benshon) October 17, 2023