Las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026 no cesan y, luego de lo que fue la tercera fecha, se viene una cuarta jornada con varios duelos atractivos.

Vale señalar que todos los partidos se juegan este martes 17 de octubre

La Roja de Eduardo Berizzo, precisamente, será la encargada de abrir los fuegos. El combinado chileno debe viajar a Maturín, donde enfrentará a una Venezuela que llega en éxtasis tras su empate en Brasil.

Otro duelo de interés será el de Ecuador con Colombia en Quito, considerando que ambos asoman como rivales directos en la lucha por clasificar al próximo certamen planetario.

A la misma hora del choque entre La Tri y los ‘cafetaleros’, Paraguay recibirá en Asunción a la necesitada Bolivia, que aun no suma unidades.

Trascartón, se desarrollará uno de los encuentros más esperados de la cuarta fecha de Eliminatorias: Uruguay, de Marcelo Bielsa, enfrenta a Brasil en Montevideo.

El último partido de la jornada será la visita de los campeones del mundo, Argentina, a un Perú que aun no sabe de victorias.

Venezuela vs Chile, 18:00 horas (transmiten CHV, Pluto TV y Paramount+).

Ecuador vs Colombia, 20:30 horas, estadio Rodrigo Paz Delgado (transmite Paramount+).

Paraguay vs Bolivia, 20:30 horas, estadio Defensores del Chaco (transmite Paramount+).

Uruguay vs Brasil, 21:00 horas (transmite Paramount+).

Perú vs Paraguay, 23:00 horas (transmite Paramount+).