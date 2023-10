A solo horas del choque entre Chile y Perú, válido por la tercera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026, en el vecino país se la juegan con un histórico triunfo de su Selección.

La Blanquirroja, vale recordar, jamás se ha llevado los 3 puntos desde Santiago en duelos oficiales pero, poniendo el opaco nivel del equipo dirigido por Eduardo Berizzo sobre la mesa, es que desde Trome confían en revertir su negativo registro.

En un columnada publicada este jueves por el citado medio, aseguran que La Roja no merece respeto y que los pupilos de Juan Reynoso deben, sí o sí, ir en búsqueda de la victoria.

“Es una Eliminatoria, es una batalla de aquellas, pero no me como el cerebro ni me rayo. Este Chile-Perú es una gran oportunidad para golpear y romper la malísima racha en Santiago. Y me baso en lo que he visto en la primera fecha doble y amistosos de La Roja”, indicaron desde la publicación.

“Ni siquiera tomo en cuenta sus últimas eliminaciones. Siguen con tíos en sillas de ruedas porque no salen chibolos buenos. La neta es que no me inspiran ni mela. Ni miedo, temor ni tampoco subestimo. Repito, la única forma que nos pinten el cacharro es que tengamos una noche fatal”, insistieron desde Trome.

Luego, desde el mencionado medio criticaron a los hinchas chilenos: “Que nos silben el himno, que insulten y ofendan, que nos den por donde más nos duele, que carabineros, hinchas y recogebolas nos hagan la vida imposible, eso lo tenemos tarifado”.

“La localía es su fuerte, su ‘mejor jugador’. Esos rotos tribuneros son guapos solo con nosotros. Van otras selecciones y están muditos”, insistieron.

Para cerrar, apuntaron a los puntos claves que podrían darle un triunfo a su Selección.

“El sistema lo elige el DT, los jugadores lo desarrollan. Lo que marcará la diferencia es la impronta, inspiración, iniciativa y buenas decisiones. Las pautas y detalles del entrenador suman… o también restan. Espero que no ratoneemos. Una cosa es el orden defensivo y otra colgarse del arco y renunciar al ataque. Si no rematamos o avanzamos es por las santas hueveras”, concluyeron desde el popular medio incaico.