Solo piensan en una victoria. Los hinchas chilenos que han llegado al Monumental lo hicieron, en su mayoría, con una absoluta confianza de conseguir el triunfo ante Perú.

Así lo pudo confirmar en terreno BioBioChile, que pudo conversar con fanáticos de distintas edades y ciudades.

Por ejemplo, Mario, de Rancagua, aseguró que “hoy deberíamos ganar porque hay que ganar, matar o ganar, no hay de otra”.

“Estamos de local con Perú. Perú nunca ha ganado acá. Hay que ir adelante con todo, hay que ser fuertes”, agregó, jugándosela por un 2-0 a favor con “goles de Brereton y Alexis”.

El mismo resultado aventuró Cristian, de Santiago. “Hoy lo veo difícil, pero lo vamos a lograr, a salir adelante con los puntos. Será 2-0, goles de Brereton y Alexis Sánchez”, sostuvo.

Sergio Aliaga, el de mayor edad y experiencia, manifestó que “creo que hoy ganamos 1-0, gol de alguien del mediocampo, no un delantero”.

“Antes de delanteros teníamos a Manolo Muñoz, a Leonel Sánchez, tantos muy buenos. Estaba Contreras de Palestino también. De ahora hay un jugador que me gusta y es muy bueno, Echeverría, que donde lo pongas juega bien”, complementó.

Con ultimatum a Eduardo Berizzo

Si bien todos se mostraron confiados en un buen resultado, también admitieron que una derrota transformaría la era Berizzo en casi insostenible.

“Soy de Rancagua y conozco harto a Berizzo y me encanta, pero no encuentro que esté haciendo un buen trabajo con el equipo. Siento que una derrota más y puede ser su último partido”, afirmó Mario.

“Creo que si hoy pierde va a tener que dar un paso al costado, ya está bueno. No hay más posibilidades, venimos hace tiempo que la selección no remonta. Este es el momento, no hay otro”, agregó Cristian.

David, en tanto, sostuvo que “creo que la oportunidad última es la fecha de noviembre, el próximo año hay que partir bien”.

“Siempre hemos sido rivales directos con Perú, no va a ser la excepción este año. No tenemos un gran equipo como años atrás, así que vamos a pelear con ellos”, cerró.