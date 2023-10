Fabián Estay, ex seleccionado nacional y actual comentarista, asegura que el técnico de la Roja se juega su continuidad ante Perú y Venezuela

La Roja timbró un opaco arranque en las Clasificatorias de la Conmebol al Mundial de Norteamérica 2026, con una derrota ante Uruguay y un empate frente a Colombia.

El irregular andar del ‘Equipo de Todos’ inquieta no solo al hincha, sino que a históricos del combinado nacional. Uno de ellos es Fabián Estay, mundialista en Francia 1998.

El otrora mediocampista apunta sus dardos hacia el trabajo de Eduardo Berizzo, DT que registra tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas en sus primeros 13 duelos clase A.

Por ello, el actual comentarista de Fox Sports indicó que los cruces clasificatorios de este mes ante Perú y Venezuela asoman como claves en el futuro del ‘Toto’ en el banco de la selección chilena.

“Estas dos fechas son determinantes para mí, para la continuidad de Berizzo, o si no dar un golpe en el cambio de mando, para poder buscar una idea diferente, y por supuesto que la Selección sea competitiva y que vayamos al próximo mundial. De no ser así, sería una catástrofe que Chile no fuera a la próxima cita de Canadá, Estados Unidos y México”, indicó en diálogo con Redgol.

“A mí me preocupa más la forma, porque hoy no tenemos una idea futbolística para enfrentar a un Perú, que tiene las mismas necesidades nuestras, y también a un Venezuela que, también en casa, seguramente intentará sumar los tres puntos”, complementó.

Para terminar, la ex estrella del América de México y que en Chile defendió a los tres ‘grandes’ señaló que “me preocupa esa situación, hoy hay que pensar que hay que sumar puntos como sea, y después buscar una idea futbolística, pero ninguna de las dos hemos conseguido hasta el momento”.