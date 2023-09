Uno de los jugadores que presenta una mayor proyección a sus cortos 19 años es Darío Osorio, ex ‘perla’ de Universidad de Chile que hace unos días aterrizó en Dinamarca para su primera experiencia fuera del país.

Su juego ya fue visto en el extranjero y se coloca mucha fe e ilusión en lo que pueda ser la carrera del oriundo de Hijuelas.

De hecho, sus cualidades le han brindado la oportunidad de ser citado al camino mundialista que Chile ya comenzó con la derrota ante Uruguay en la primera fecha de las Eliminatorias en Sudamérica.

Esto ha generado que experimentados futbolistas nacionales comenten el desempeño y trabajo que Osorio está realizando en los entrenamientos con La Roja.

Uno de los que salió a hablar fue Arturo Vidal, quien se notó sorprendido de las condiciones que presenta Darío, a quien le augura un buen futuro en el fútbol internacional.

Las palabras de Vidal para Osorio

En una de sus ya típicas transmisiones, Vidal señaló que “no entiendo qué wea pasa en la U que lo dejaron ir, pero Osorio es más bueno que la cresta”.

“Yo no sé por que decían que en la U no andaba bien, porque no veo sus partidos, pero ahora lo he visto, lo he mirado harto y cuando uno está ahí en el entrenamiento, se ve que tiene mucha calidad”, indicó.

Por último, destacó el consejo que le dio para que Osorio pueda tener una gran carrera, similar a lo que ha conseguido el ‘King’ en su paso por el Viejo Continente.

Con relación a esto, el ‘8’ de la selección chilena reconoció que “le dije que se crea el cuento, que le saque provecho a su calidad y velocidad. Ojalá le vaya bien en Dinamarca”.

Por ahora, ambos jugadores se preparan para lo que será la segunda fecha de las Eliminatorias en donde enfrentarán a Colombia este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el estadio Monumental.