En el arranque de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección chilena deberá viajar hasta Montevideo para enfrentar al potente conjunto de Uruguay, quienes llegan con Marcelo Bielsa al mando de la ‘Celeste’.

Es por eso que el rosarino, liberó la nómina hace tan solo unas horas en donde sorprendió dejando fuera de la convocatoria a dos emblemas del conjunto charrúa, Luis Suárez y Edinson Cavani.

Quien tendrá la difícil misión de comandar el ataque de Uruguay será Darwin Núñez, joven delantero del Liverpool que ya está en suelo uruguayo y al aterrizar, brindó declaraciones de lo que será el compromiso de este viernes ante Chile.

En sus primeras palabras, Núñez destacó que la selección chilena es “una selección muy jodida y fuerte, pero nosotros también lo somos, será un lindo partido, para ellos será difícil venir a jugar acá en nuestra casa. Vamos a tratar de ganar esos tres puntos”.

Por otra parte, remarcó las figuras de dos jugadores de La Roja, Alexis Sánchez y Arturo Vidal, seleccionados que estarán junto a Chile en Uruguay para enfrentar al conjunto del estratega rosarino.

Con relación a esto, el delantero de Jürgen Klopp en Liverpool apuntó que “son jugadores con mucha jerarquía, desde hace muchos años que vienen jugando en grandes ligas. Chile también tiene jugadores jóvenes y muy buenos”.

Así también, reveló no sentir presión por ser la punta de lanza de Marcelo Bielsa y su nueva generación en Uruguay, donde sustituirá al brillante ‘Pistolero’, quien es una de las grandes ausencias en la nómina del ex DT de la selección chilena.

“El delantero siempre quiere hacer goles, pero lo importante es hacer un buen partido y ganar. No tengo ningún peso ni mochila. Hablé con Suárez, me dijo que estuviera tranquilo. Yo le pedí con todo el respeto jugar con la ‘9’, me dijo que sí, y cuando le toque volver la camiseta será de él”, finalizó.

Vale recordar que ambas selecciones se enfrentarán este viernes 8 de septiembre a contar de las 20:00 horas en suelo chileno por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Revisa las declaraciones de Darwin Núñez en su llegada a Uruguay