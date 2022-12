El mediocampista chileno Arturo Vidal tiene cuerda para rato. Reveló que en su mente no pasa el retiro de la selección nacional e incluso se ve jugando la Copa del Mundo del año 2026.

Y eso no fue todo. El ‘King’, de vacaciones en Chile aprovechando el receso por el Mundial de Qatar 2022, apunta a asumir el banco del ‘Equipo de Todos’.

Consultado por si tiene pensado dejar La Roja con miras a las próximas clasificatorias mundialistas, el de San Joaquín contó en diálogo con Prensa Fútbol que “la historia (en Instagram) del posible retiro de la selección fue un juego, porque creo que últimamente a la selección se le ha perdido un poco el respeto y el cariño. Las críticas han sido muy fuertes, pese a que se está probando”.

“Se critica mucho por haber quedado fuera del Mundial, pero nadie se acuerda cuando levantamos dos copas, lo difícil e importante que fue; luego de dos años todos se olvidaron. Por eso me dieron ganas de subirlo en ese momento, para hacer un poquito de movimiento. Pero no, nunca me voy a retirar de la selección“, agregó.

Respecto a las razones del por qué Chile no logró clasificar a la Copa del Mundo de Qatar, el jugador del Flamengo dijo “es difícil, hay muchas cosas que uno podría decir, pero creo que faltó un poco el recambio, un poco de ayuda a los mismos jugadores que estuvimos 10 o 12 años. Nunca una selección duró tanto tiempo jugando junta tantos campeonatos. Jugamos Copa América a cada rato, jugamos la Centenario y Confederaciones”.

Frente a los próximos desafíos de La Roja, el experimentado volante no se pone límites. “Espero estar en el próximo Mundial si Dios quiere. Lo más importante ahora es cuidarse, no tener lesiones”, señaló.

“Me siento muy bien, tengo 35 años y tengo contrato con el equipo más fuerte de Sudamérica (Flamengo). Si alguno quiere quitarme el puesto, tiene que jugar en un equipo más fuerte que yo“, complementó.

Por último, el exJuventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán no escondió sus ganas de convertirse en entrenador del combinado nacional.

“Apunto a ser técnico de la selección chilena. Quiero terminar mi curso, sacar mi carnet de técnico y en el futuro ser entrenador de la selección, para poder entregar lo que sé y lo que me han entregado todos los entrenadores que he tenido”, sentenció.