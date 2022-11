El planeta fútbol cuenta las horas para vivir una nueva cita máxima del balompié, esta vez en Qatar. Este domingo se da el vamos a la Copa del Mundo 2022 con el partido entre el anfitrión y Ecuador, desde las 13:00 horas de Chile.

Quien tuvo el honor de jugar un Mundial por Chile fue Waldo Ponce. El retirado defensor central formó parte del plantel, que bajo la dirección técnica de Marcelo Bielsa, clasificó a Sudáfrica 2010, poniéndole fin a 12 años en que La Roja no asistía a una cita planetaria.

Ponce participó en tres de los cuatro partidos del ‘Equipo de Todos’. En aquella instancia, Chile llegó a octavos de final, donde fue eliminado tras perder 3-0 con Brasil, partido que el otrora zaguero no pudo jugar debido a acumulación de tarjetas amarillas.

En diálogo con BioBioChile, el oriundo de San Felipe -que dejó la actividad futbolística el 2017- comentó cómo vivió el antes y el durante de aquella importante cita en Sudáfrica.

“Con una mezcla de nervios y ansiedad, como lo debe vivir la mayoría de los futbolistas que tengan ese privilegio de disputar una Copa del Mundo. Con el correr de los partidos, uno empieza a cambiar esa ansiedad para enfocarse en hacer bien las cosas, que se pueda ganar”, declaró.

Además, el jugador que vistiera en el exterior las casaquillas del Wolfsburgo, Vélez Sarsfield, Racing de Santander y Cruz Azul aclaró que “por la Selección no hay un tema que uno juegue más relajado en una u otra competencia. Uno trata de dar lo mejor de sí siempre”.

Eso sí, Ponce relató que “cuando a veces juegas los amistosos previos a un Mundial se te viene a la mente que no te vaya a pasar algo, más que cambiar la mentalidad de jugar”.

Además, el hombre identificado con la U contó que no hubo un consejo especial de Marcelo Bielsa a la hora de afrontar el Mundial de hace 12 años, ya que “sea donde sea, nunca cambiábamos nuestra forma de jugar”.

“Independiente qué partido jugáramos, siempre nos entregábamos al máximo, en hacer bien las cosas y nunca tuvimos el tema de jugar de distinta manera”, complementó.

Ponce respalda el proceso de Berizzo en La Roja: “Su constancia y capacidad no está en duda”

Waldo Ponce se refirió también al actual proceso del ‘Equipo de Todos’, que se prepara para afrontar las clasificatorias a la Copa del Mundo ‘Estados Unidos, México y Canadá 2026’.

El exdefensor le entregó su total respaldo al trabajo de Berizzo, a quien conoce de cerca al ser el ayudante de Marcelo Bielsa durante todo el trabajo que terminó con la clasificación al Mundial 2010.

“Ha habido una mejoría, sobre todo en este último partido (con Polonia), de acuerdo a lo que se venía jugando”, señaló.

“Ha tratado de poner a jugadores jóvenes que se están ganando su espacio de a poco. No ha sido fácil en cuanto a resultados, pero la constancia y la capacidad del ‘Toto’ no está en duda”, agregó.

Por esta razón, Ponce le pone todas las fichas al exDT de O’Higgins, Celta y la selección paraguaya. “Sí, lo principal es que es un técnico que conoce nuestros jugadores y nuestro fútbol, conoce nuestra idiosincrasia porque vivió mucho tiempo acá, y eso termina siendo una ventaja”, dijo.

El caso Byron Castillo: “Él era más ecuatoriano que Brereton chileno”

Otro punto que tocó el exjugador, próximo a cumplir 40 años, fue el bullado y prolongado caso de Byron Castillo, que terminó con el TAS sancionando a Ecuador con tres puntos para las próximas clasificatorias. Una coyuntura que tuvo como protagonista a la Federación de Chile.

“No me gustó para nada lo que se hizo, independiente que ahora se haya cometido el error de, quizás sin saberlo, de inscribirlo donde no correspondía. Lo sentía como esa situación de esos países que pierden y que les va mal a buscarle la ‘quinta pata al gato’. En Chile nos estamos pareciendo a esos países”, apuntó.

“Ahora, siempre lo decía, de repente Castillo era más ecuatoriano que Brereton chileno. Byron había vivido muchos años en Ecuador, se crió allí, mientras que Ben nunca vivió en Chile y jugó más que Castillo”, añadió.

Para terminar, Ponce comentó que “finalmente son las reglas que hay que cumplir y por algo lo sancionan, pero no me gustó (cómo se trató el tema), ya que cuando uno va al Mundial o a otra competencia importante todo se debe ver en cancha. Nosotros perdimos la clasificación en cancha”.