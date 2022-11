Carlos Caszely, histórico exdelantero de La Roja, dejó una tajante respuesta al ser consultado por una eventual aventura de Manuel Pellegrini en la Selección chilena.

El ‘Rey del metro cuadrado’ dialogó con Agencia EFE, palpitando lo que será el derbi andaluz entre el Real Betis del ‘Ingeniero’ y el Sevilla de Jorge Sampaoli.

Sobre ambos entrenadores, Caszely destacó de Pellegrini “la tranquilidad, la parsimonia y la sapiencia” frente a “la locura” del trasandino, de quien alabó que “ha logrado que sus equipos alcancen logros importantes”.

De cara el encuentro, donde el Betis llega lleno de confianza por su actuación en Europa League ante un Sevilla que lucha por el descenso en La Liga, el histórico delantero recalcó que “aunque uno vaya en la punta y otro esté muy mal, las cosas se van a equilibrar, como sucede en todos los clásicos”.

“El resultado es incierto. Recuerdo, por cierto, un duelo entre la Universidad de Chile de Pellegrini que iba muy mal ante un Colo Colo, que estaba muy bien. Pues ganó La U por 3-0. Aunque ahora uno esté mejor que otro, en un clásico nunca se sabe lo que puede pasar”, complementó el exjugador.

Para cerrar, respecto a si ve al ‘Ingeniero’ dirigiendo a la Selección chilena, Carlos Caszely sostuvo que “Manuel Pellegrini no va a dirigir nunca a la Selección chilena”.

“Hace un tiempo, su mejor amigo, su compadre, su hermano, Arturo Salah, fue presidente de la Federación y él no quiso venir. No quiere pasar malos ratos, aquí en Chile no te perdonan ni una cuando diriges a la Selección”, concluyó el otrora goleador.