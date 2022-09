Brayan Cortés, arquero de la selección chilena, se refirió en la presente jornada al duro momento que atraviesa La Roja, fuera de la Copa del Mundo de Qatar y con un registro de seis partidos seguidos sin poder ganar ni anotar.

El combinado nacional viene de caer el pasado viernes por 2-0 ante Marruecos, en amistoso disputado en el RCDE Stadium de Barcelona, España.

Un duelo que instaló la preocupación por el juego del ‘Equipo de Todos’, ya que se vio sin chispa, sin gol y ampliamente superado por los africanos.

Ante esto, el golero de Colo Colo sacó la voz. “Nos vimos superados. Es un rival que se hizo fuerte, que tiene la motivación de ir al Mundial, algo que nosotros no tenemos. Estamos con la mentalidad de seguir mejorando, corregir los detalles que marcan diferencia y eso te lo da el trabajo”, indicó.

Consultado, en tanto, por la racha de seis partidos en línea sin celebrar y sin marcar, el oriundo de Iquique evitó dramatizar y apeló a seguir firmes para llegar de la mejor forma al arranque de las Clasificatorias al Mundial ‘Estados Unidos, Canadá y México 2026’.

“Afecta un montón no ganar. Estamos todos dolidos, pero tenemos que seguir fuertes. Las ideas las tenemos, todos sabemos a lo que queremos jugar“, dijo.

“Hay que tener un poco más de paciencia, el camino es largo y estoy seguro que con los jugadores que tenemos lo vamos a lograr“, añadió.

Cortés, además, no dejó pasar la oportunidad de referirse a la no citación del experimentado Claudio Bravo para estos amistosos de septiembre en Europa. Berizzo explicó que el meta del Real Betis no fue considerado debido a la falta de regularidad en su club.

“Hasta el momento no hemos tenido comunicación con Claudio. Pero siempre está ahí la buena relación y amistad… Siempre lo he dicho, Claudio es un gran arquero y ejemplo. Estar con el día a día es un orgullo“, declaró.

Para terminar, el meta del ‘Cacique’ se refirió a lo que será el desafío de este martes 27 ante Qatar, anfitrión de la próxima Copa del Mundo, en Viena, Austria.

“Es un equipo fuerte y rápido, con una idea como la de Marruecos. Nos estamos preocupando de nosotros, de no volver a cometer los errores que tuvimos”, sentenció.