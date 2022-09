Un jugador que sorprende por no haber sido nominado a la fecha FIFA que enfrentará a La Roja a las selecciones mundialistas de Marruecos y Catar, es Claudio Bravo, quien fue inscrito a última hora por el Real Betis, o que provocó la poca continuidad que tiene el arquero.

Así también, el exportero de Colo Colo, no ingresó en la citación que realizó Eduardo Berizzo para los duelos de septiembre.

Muchas han sido las informaciones que se han desprendido de no llamado del ex Barcelona, que hasta el referente, Gary Medel, habló y señaló que “es raro que Claudio no esté”.

Quién habló sobre la situación vivida por el experimentado golero, fue Santiago Cañizares, mítico exarquero de la selección española y exjugador del Real Madrid y Valencia.

El hispano habló con La Tercera, donde destacó lo vivido actualmente por Bravo, en donde lo respaldó, tras la ausencia en estos duelos del conjunto nacional.

El respaldo para Claudio Bravo

En el diálogo, Cañizares señaló: “No importa que Claudio Bravo tenga 39 años, su experiencia y su carrera lo avalan como un gran profesional. Nadie lo puede retirar por su edad, está pasando por un gran momento. Acá no importa la edad que tengas, sino tu calidad”.

“Es un futbolista que puede jugar sin ningún problema en La Liga. Es un arquero moderno, con muchas condiciones, que tiene una gran trayectoria en Europa”, enfatizó el español de 52 años.

Además, destacó la trayectoria de oriundo de Viluco, expresando que “Bravo es un arquero que está completamente vigente. Por algo está en un club importante de España, jugando torneos internacionales. Es un buen portero, de eso no hay dudas”.

Por último, reconoce que en su actual equipo, el Betis de Pellegrini, tiene una ardua competencia, en donde deberá luchar contra Rui Tiago Silva en la portería del cuadro andaluz.

Con relación a esto, el madrileño puntualizó: “Bravo hace unos meses ganó una Copa del Rey, algo que ocurrió hace un tiempo tan corto no lo puedes tirar por tierra. Lo que pasa es que ahora tiene más competencia en el Betis, porque Rui Silva también es un gran profesional”.

Con esto, el portero de la generación dorada recibe un fuerte apoyo de un exjugador que sabe lo que es ser referente tanto de una selección, como de un equipo español.

Por su parte, La Roja ya se prepara para sus compromisos de este mes. El primero será ante Marruecos, este viernes 23 de septiembre a las 16:00 horas, mientras que contra Catar será el día martes 27 a las 14:00 horas.