Desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol salieron al paso del audio filtrado donde supuestamente Byron Castilla confiesa ser colombiano: "No hemos visto ningún argumento contundente ni ninguna prueba", señalan

“No tiene valor probatorio”. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) salió al paso del comentado audio publicado por el Daily Mail inglés, donde el seleccionado Byron Castillo supuestamente admite ser colombiano.

El jugador que milita en la actualidad en el León de México confirma en el registro que nació en Tumaco, Colombia, y que adulteró su fecha de nacimiento. Apunta que nació en 1995 y que la cédula falsificada menciona el año 1998.

Incluso, el lateral afirma que su nombre real es “Bayron Javier Castillo Segura”, el mismo que aparece en los documentos que presentó el abogado de La Roja, Eduardo Carlezzo, para dar por sentada la nacionalidad colombiana del defensor.

Consultado por la importante revelación proveniente desde Europa, y que podría complicar la presencia de la ‘Tri’ en el Mundial de Qatar, el presidente de la FEF, Francisco Egas, evitó dramatizar y confía que estarán en Qatar.

“FIFA ha dado muestras en su primera instancia de que tenemos la razón y no vemos por qué eso tendría que cambiar, no hemos visto ningún argumento contundente ni ninguna prueba“, señaló a la prensa de su país.

En tanto, el vicepresidente de la FEF, Carlos Manzur, aseguró que es una grabación antigua y que no tiene validez.

“Es un audio que circula hace cuatro años. No tiene valor probatorio. Tendría que explicarle toda la teoría de la prueba”, expresó en diálogo con El Mercurio.

“Consulte cualquier cuerpo legal o doctrinario para que vean qué debe cumplir un documento para que sea considerado una prueba ante cualquier autoridad“, agregó el dirigente y abogado de profesión.

Consultado por si el audio dado a conocer el lunes es verídico, el brazo derecho de Carlos Villacis dijo que “no sé si el audio es real, no tengo cómo saberlo. He escuchado lo que todos. Nada de eso consta en la Federación”.

El próximo jueves 15 de septiembre de 2022 el Tribunal de Apelaciones de la FIFA continuará con el tratamiento del caso de Byron Castillo. La reunión se realizará en Zúrich, Suiza, y se trata de una audiencia de segunda instancia, en donde el jugador fue citado para que comparezca. Sin embargo, el abogado del defensor apuntó que “lo más probable es que se acoja al derecho del silencio”.