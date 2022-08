En el marco de la visita de Eduardo Berizzo a Portugal para ver en acción al volante nacional Juan Delgado, quien milita en el Paços de Ferreira de la Liga NOS, el estratega de La Roja pudo conocer a Romer Alegría, delantero colombiano nacionalizado chileno que rompe redes en el país ibérico.

Fue el propio ariete de 29 años, quien tuvo pasos por Universidad Católica y Naval de Talcahuano en el fútbol chileno, que dio detalles de este encuentro que registró a través de su cuenta oficial de Instagram.

En conversación con AS Chile, Alegría reveló que, una vez que estuvo cara a cara con el entrenador argentino, no pudo evitar pedirle, en tono de broma, que lo nominara a la Selección Chilena.

“Le dije que me llamara a La Roja. Me preguntó dónde estaba jugando. Le respondí que estaba dos categorías más abajo y me dice en forma de broma: ‘Tienes que jugar en Primera"”, contó el futbolista que también militó en Panamá, Nicaragua y Malta, antes de su arribo al balompié portugués.

Actualmente, el jugador colombiano-chileno pertenece a las filas del Alcobaça y durante la temporada pasada registró una de sus mejores estadísticas anuales, con diez goles y cuatro asistencias en 25 partidos.

Respecto de su adaptación al fútbol europeo, Alegría confesó que no sólo le costó adaptarse en lo físico, sino que también en lo táctico.

“Es mucho más físico, más fuerte y rudo. Si tienes el balón más de un segundo, te van a cortar las piernas. Yo siempre fui extremo izquierdo, pero al llegar a acá comencé a ser nueve. Al comienzo me costó esa transición”, relató el artillero.