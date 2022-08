El arquero de Real Betis, Claudio Bravo, afirmó que su continuidad en La Roja depende de la idea del técnico Eduardo Berizzo, aunque aclaró con inquietud: "No hemos tenido contacto"

Claudio Bravo, guardameta del Real Betis, se refirió a su futuro en el seleccionado chileno, esto de cara al largo camino al Mundial ‘Estados Unidos, México y Canadá 2026’, y aseveró que su continuidad en el combinado depende hoy exclusivamente del entrenador argentino Eduardo Berizzo.

Incluso, el golero de 39 años exteriorizó cierta inquietud de cara a los grandes desafíos de La Roja al revelar que no ha sostenido contactos con el ‘Toto’ desde el arribo de este último al ‘Equipo de Todos’, a fines del mes de mayo.

Consignar que Berizzo desmintió a comienzos de junio haber marginado a Claudio Bravo de la Selección, esto luego de una publicación que aseguraba que el otrora escudero de Marcelo Bielsa no considerará al formado en Colo Colo para las próximas Clasificatorias.

Consultado por su continuidad en La Roja, Bravo declaró en diálogo con Radio Sevilla que “esto es algo que también lo fija mucho el rendimiento, si sigo manteniendo el rendimiento de mis últimas dos temporadas, lógicamente mi nombre va a aparecer ahí, y depende del técnico que está hoy en día, ver la opción de si sigue contando conmigo o ya cuenta con gente nueva, gente joven, porque de aquí al próximo Mundial hay un camino muy largo”.

“Pero no necesariamente depende de mí, depende más de lo que busque el técnico“, añadió el exReal Sociedad, FC Barcelona y Manchester City.

Además, el de Viluco admitió con cierta preocupación que con Berizzo “no hemos tenido ningún contacto. Por eso digo que no depende netamente de mí, sino que de mi rendimiento, de cómo me encuentre en el club”.

“Depende mucho de eso y más de la idea del técnico si es beneficioso que siga en este proceso o es más beneficioso aún que empiece de cero, con gente nueva“, complementó.

Para finalizar, Bravo le puso cierta presión al seleccionador al indicar que “a nivel internacional tampoco hay otro compañero que esté haciendo las cosas de buena manera, o ser destacado en mi posición y por ende mi nombre siempre va a aparecer, pero no depende de mí, sino que depende del nuevo técnico”.

Una conversación entre el campeón como DT en O’Higgins y el experimentado golero que se podría concretar en los próximos días, ya que La Roja tiene en agenda dos amistosos a fines de septiembre: ante Marruecos y Catar.