La FIFA informó ayer miércoles que las últimas dos fechas de las clasificatorias mundialistas sudamericanas se jugarán en simultáneo, los días 24 y 29 de marzo.

Mediante un comunicado, el ente rector del fútbol mundial señaló a la Conmebol que “estas eliminatorias están aproximándose a su conclusión y es de larga tradición el proceder a fijar la misma hora de inicio de los partidos que aún tengan interés directo sobre las plazas clasificatorias aún en juego”.

“Por tanto, todos los partidos se tendrán que disputar el jueves 24 de marzo y el martes 29 de marzo de 2022 a la misma hora. La hora de referencia será las 20.30 horas de Brasilia para todas las sedes anfitrionas”, agregaron.

No obstante, la FIFA explicó que “las únicas excepciones podrán ser Argentina vs. Venezuela de la jornada 17 y Bolivia vs. Brasil de la jornada 18”.

De esta forma, la selección chilena enfrentará a Brasil a las 20:30 horas del 24 de marzo, y 5 días después jugará en el mismo horario como local ante Uruguay.